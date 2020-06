Politie houdt 3 verdachten aan om schietincident Purmerend

De politie heeft maandag drie verdachten aangehouden in verband met een schietincident eerder deze maand in Purmerend. Dat meldt de politie dinsdag. Bij de schietpartij op de Gouw in het centrum van de stad op zondag 14 juni raakte een 24-jarige man uit die plaats ernstig gewond.

De drie verdachten zijn een 19-jarige Purmerender, een 22-jarige man uit West-Graftdijk en een 23-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Ze zitten vast voor betrokkenheid bij het schietincident.

Na het schietincident, waarvan de politie die zondagmiddag rond 15.20 uur melding kreeg, werd al met meerdere getuigen ter plaatse gesproken. Vermoedelijke daders zouden op een zwarte scooter weggereden zijn.