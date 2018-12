Politie haalt vuurwerkshops offline: 2000 NL-kopers

Ongeveer 2000 Nederlanders die illegaal vuurwerk kochten op Poolse websites, kunnen een bezoekje van de politie verwachten. De politie heeft er samen met het Openbaar Ministerie voor gezorgd dat er vier websites inmiddels uit de lucht zijn gehaald, zo dat meldt RTL Nieuws.

Het is voor het eerst dat de politie online vuurwerkshops uit de lucht haalt. De offline gehaalde webshops zijn Bombashop, UltrasShop, Pyrofans en Psychoeffect. In Nederland, Frankrijk en Polen zijn de servers van de betreffende webshops in beslag genomen.

,,Kopers die nog niet zijn bezocht, kunnen binnenkort politie aan de deur verwachten", vertelt officier van justitie Karin Broere. Ook als ze het vuurwerk niet meer hebben, wordt een proces-verbaal opgemaakt.