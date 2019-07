Politie boos over gedrag automobilisten A73

De politie is niet te spreken over het gedrag van automobilisten vrijdag tijdens diverse aanrijdingen op A73 bij Boxmeer.

„Tijdens de afhandeling van deze incidenten zijn wij en andere hulpverleners diverse keren gehinderd. Er werd door passanten over de vluchtstrook en over een wit puntstuk gereden. Bij dat laatste reden er voertuigen soms tussen de hulpverleners door om zo nog net even snel de afgesloten op/afrit te nemen”, schrijft de politie op Facebook.

Volgens de politie kan een tiental bestuurders een bekeuring thuis verwachten. De boete voor rijden over een wit vlak bedraagt 249 euro. De hoogte voor een bekeuring voor het rijden over de vluchtstrook wordt bepaald door de officier van justitie.