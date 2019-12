Plezier en concentratie op de techniekdag van de Pieter Zandt

Een miniatuurvrachtwagencabine in elkaar zetten, een toren bouwen van spaghetti en een fietscomputer monteren op een e-bike. De ingrediënten van de ”Sterk Techniekdag” op de Pieter Zandt scholengemeenschap zorgen voor veel enthousiasme.

In de techniekvleugel van de Kampense locatie van de middelbare school heerst dinsdag een en al bedrijvigheid. Leerlingen willen allemaal een ijskrabber winnen bij een stand van het bedrijf Talen Tools, op het doeplein voert een groepje scholieren geconcentreerd opdrachten en proefjes uit en bedrijven geven workshops. Scholieren verdringen elkaar bij de stand met koffie en thee.

De leerlingen uit de onderbouw van het vmbo voor wie we samen met het Almere College en het Ichtus College uit Kampen dit evenement georganiseerd hebben, zullen met plezier op deze dag terugkijken, denkt Arie Trouwborst, directeur onderwijs van de Pieter Zandt scholengemeenschap. „Ik hoop dat ze zien hoe veelzijdig de technieksector is.”

De dertienjarige William Kamp staat bij een stand van Dulasta Metaalbewerking. Hij heeft zojuist een dun metalen plaatje gevouwen tot een kleine vrachtwagencabine. „Dat vond ik het leukste van de dag.” Een paar lokalen verder buigt Maritha Vreeken met een tang vinyldraden om tot de letters van haar naam. „Ik wil een technische opleiding volgen, dus deze dag vind ik heel interessant.” Het is niet voor niets dat het evenement georganiseerd wordt voor leerlingen uit de onderbouw; zij hebben namelijk nog geen richting gekozen. „Vandaag kunnen de scholieren zien dat de technieksector heel gevarieerd is en misschien wel veel breder dan ze altijd dachten”, aldus Trouwborst.

De techniekdag maakt deel uit van het landelijk initiatief ”Sterk Techniekonderwijs” van het ministerie van Onderwijs. Doel: leerlingen door middel van een samenhangend en innovatief lesaanbod te interesseren voor een technische opleiding om hen daarna aan de slag te laten gaan bij een bedrijf in de regio.

Scholen konden daarvoor tot april 2019 een subsidieaanvraag indienen. De Pieter Zandt scholengemeenschap deed mee en kreeg ook daadwerkelijk een tegemoetkoming. „We willen daarmee onder andere zogenaamde techlabs inrichten. Dat moeten ruimtes in school worden waar de nieuwste technologische trends centraal staan en waar leerlingen kunnen werken aan technische projecten”, legt Trouwborst uit.

Daarnaast wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een ”spullenbieb” waaruit basisscholen materiaal kunnen lenen voor technieklessen. „Zo proberen we onder andere de technieklessen op de basisschool beter te laten aansluiten op het voortgezet onderwijs.”

Op de bedrijvenmarkt kunnen leerlingen een robot bewonderen. „Zulke technische snufjes zullen in de toekomst belangrijk worden. Het is daarom goed dat jongeren tijdens hun middelbareschoolopleiding daarmee al kennis maken”, meent de directeur.

Het feit dat zo’n twintig bedrijven aanwezig zijn, waardeert Trouwborst positief. „Juist het bedrijfsleven kan leerlingen interesseren voor de technieksector. Het is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zijn branche. We willen daarom graag mensen uit de praktijk in de school halen en houden.”

De directeur ziet diverse mogelijkheden om dat te doen. „Deze dag is nuttig, maar het zou ook mooi zijn als technici –naast hun baan– bijvoorbeeld bij ons als instructeur leerlingen begeleiden in het techlab.” Een werknemer van Broshuis Holland, een producent van trailers, legt aan een paar leerlingen het verschil uit tussen gloeilampen en ledlampen. Hij is blij met het evenement. „Onze sector heeft behoefte aan goed opgeleide vakmensen. Deze dag helpt jongeren warm te maken voor een baan in de techniek.”

