Plastic slagveld op strand Schiermonnikoog

De stranden van Schiermonnikoog liggen net als die van de andere Waddeneilanden bezaaid met goederen en plastic. „Het lijkt wel of niemand zo’n plastic ramp ooit heeft zien aankomen.”

„Krukjes, speelgoed, tafelbladen, houten stoeltjes, matrassen”, somt Benno Sikkema ter hoogte van paal zes op. „Je kan het zo gek niet bedenken of het ligt hier op het strand. Het is verschrikkelijk.”

De eilandbewoner en vuurtorenwachter van Schiermonnikoog is sinds vrijdagochtend halfnegen bezig met opruimen. Hij verzamelt het afval en de goederen die in de nacht van dinsdag op woensdag uit de overboord geslagen containers van de MSC Zoe zijn gevallen. „Normaal spoelt er hier nooit wat aan. Nu ligt hier de hele wereld aan spul.”

Op het moment dat Sikkema verder gaat met ruimen, komt vanuit het oosten van het eiland een aantal legervoertuigen aan gereden. Een honderdtal militairen heeft om halfzeven in de ochtend de boot vanuit Lauwersoog gepakt om de eilanders te helpen met het ruimen van afval.

Ook veel dagtoeristen maakten vrijdag de oversteek om met een afvalzak in de hand de stranden vrij te maken van plastic.

„Fantastisch”, zegt Sikkema. „Ik hoop dat ze blijven komen, want dit ruimen we niet in één of twee dagen op. We kunnen alle hulp gebruiken.”

Terug van verlof

De militairen zijn voor deze opruimoperatie door Defensie teruggeroepen van verlof. Het duurt niet lang voordat ze de eerste vrachtwagen met afval hebben volgeladen. „We werken in drie groepen en proberen vandaag drie kilometer strand schoon te maken”, zegt Defensievoorlichter en majoor Jan Venekamp.

De defensiemedewerkers zijn onder de indruk van de hoeveelheid puin op het strand. „Wat we hier zien, is een aanzienlijke ramp”, zegt Venekamp. „Het is de bedoeling dat wij twee dagen blijven, maar het zal mij niet verbazen als die tijd wordt verlengd. Iedere keer als het hoog water is, komt er weer een hele lading binnen.”

Cynthia Borras, boswachter van Schiermonnikoog, kijkt beteuterd naar de rommel die ter hoogte van paal acht ligt. Gisteren heeft ze hier met een aantal vrijwilligers alles schoongemaakt. Nu ligt het er weer. „Het is om gek van te worden.”

Ook vrijdag spoelden op Schiermonnikoog zakken met de gevaarlijke stof organische peroxide aan. „Als mensen die zakken vinden, moeten ze afstand nemen en onmiddellijk het alarmnummer bellen”, zegt Borras. „Het is echt een schadelijke stof.”

Plastic bolletjes

De boswachter maakt zich daarnaast vooral zorgen over de talloze piepkleine plastic bolletjes die over een lengte van twintig kilometer over het strand verspreid liggen. Vogels en andere dieren zien het plastic aan als voedsel en de bolletjes zijn lastig op te ruimen. Daar heeft het eiland het materiaal niet voor. „Het vervelende is dat er geen plan klaarligt voor deze situatie. Bij een olieramp weten we precies wat we moeten doen. Daarvoor zijn we opgeleid. Het lijkt wel of niemand zo’n plastic ramp ooit heeft zien aankomen.”

De situatie maakt de boswachter zowel boos als verdrietig. „Ik heb er met tranen in mijn ogen naar staan kijken. Hoe kan het zijn dat die containers zomaar kapotslaan? Dit mag nooit meer gebeuren.”