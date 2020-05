Plan COA en zwembranche: meer asielkinderen leren zwemmen

Om de kans op het aantal verdrinkingen onder asielzoekers te verkleinen, treedt per direct het Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers in werking.

Het actieplan is erop gericht om meer asielkinderen en -jongeren zwemles te laten volgen, waarbij er speciaal op wordt gelet dat ook meisjes en vrouwen meedoen. Via voorlichting wordt gewezen op het belang van kunnen zwemmen in een waterrijk land als Nederland. Het is een initiatief van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

„We vinden deze inzet nodig, omdat er relatief veel asielzoekers verdrinken in vergelijking met de autochtone bevolking. Ook wat betreft het behalen van zwemdiploma’s lopen kinderen met een migratieachtergrond structureel achter bij hun leeftijdsgenoten”, zegt interim-directeur Titus Visser van de NRZ. Het actieplan loopt tot en met eind volgend jaar, dan wordt bekeken of het wordt voortgezet.