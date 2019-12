Piet Paulusma zegt laatste ‘oant moarn’ bij SBS6

Na 23 jaar zit het erop voor Piet Paulusma bij SBS6. De weerman, wiens contract niet werd verlengd, brengt maandagavond zijn laatste ‘oant moarn’. Op nieuwjaarsdag maakt hij zijn debuut bij Omroep MAX.

De 63-jarige Fries begon zijn loopbaan als weerman in 1985 bij Omrop Fryslân, eerst op de radio en later ook dagelijks op televisie. Elf jaar later begon Paulusma bij SBS6 en gaf hij kijkers dagelijks een weerupdate vanaf een steeds wisselende buitenlocatie in Nederland. Piet sloot het bericht af met zijn inmiddels gevleugelde uitspraak ‘oant moarn’: ‘tot morgen’ in het Fries.

Vanaf 1 januari is de weerman elke doordeweekse dag rond de klok van 17.55 uur te zien op NPO 1.