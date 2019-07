PH-GOV: Nieuwe werkplek op hoog niveau voor Willem-Alexander

Willem-Alexander krijgt een nieuwe werkplek. Op hoog niveau. De koning kan binnenkort plaatsnemen achter de stuurknuppel van de Boeing 737 Business Jet. Stoelriemen vast.

Koning Willem-Alexander is een vlieger in hart en nieren. Regelmatig is de vorst, gastvlieger bij KLM, te vinden in de cockpit van een vliegtuig. Speciaal voor het aantreden van het nieuwe regeringstoestel, de PH-GOV, heeft Willem-Alexander zich laten omscholen van Fokker naar Boeing.

Regeringstoestel

Zaterdag. Pers en publiek drommen op de Vliegbasis Woensdrecht samen rond de nieuwe koninklijke kist. Het toestel, uitgevoerd in beige, bruin en Delftsblauw telt 26 stoelen. Aan boord bevindt zich een compacte badkamer met douche.

Koning en kabinet delen het nieuwe vip-vliegtuig, opvolger van de legendarische KBX. Aan het nieuwe regeringstoestel hangt een prijskaartje van 90 miljoen euro.

De PH-GOV beschikt over satellietverbinding. Koning en kabinet kunnen daardoor tijdens de vlucht gewoon doorwerken. Of even gamen. In de cabine prijkt een kloek flatscreen. Desgewenst kan de bemanning het binnenvallende licht van het toestel naar wens regelen met een iPad. Licht-halfdonker-donker.

Of het nieuwe regeringstoestel is uitgerust met extra veiligheidssystemen, zoals flares tegen hittezoekende raketten, wil KLM niet zeggen. De Air Force One, het regeringsvliegtuig van de Amerikaanse president Trump, beschikt bijvoorbeeld over een compleet wapenarsenaal aan boord om aanslagen te voorkomen.

De nieuwe Boeing 737 –nee, geen MAX– staat z’n mannetje. De zakenjet kan –dankzij een extra brandstoftank– in één ruk naar Curaçao vliegen bijvoorbeeld. Een afstand van bijna 8000 kilometer. De piloot houdt dan nog 1000 kilometer over. Geruststellende gedachte.

Luchtvaartliefhebbers en andere kerosinesnuivers maken zaterdag met gemengde gevoelens kennis met de grijze kist. De PH-GOV heeft een miniem streepje oranje. Op de buik en op de vleugeltip. Voor een ietsjepietsje oranjegevoel.