Petitie: zeg nee tegen geaborteerde-foetusvaccin

Ze is niet tegen vaccinatie, maar heeft wel grote moeite met vaccins die worden ontwikkeld met behulp van cellen van geaborteerde foetussen. Leontien Bakermans, drijvende kracht achter een online petitie: „Deze vaccins gebruiken dus cellen van bewust gedood menselijk leven. Een ware gruwel.”

Binnen twee dagen werd de maandag gelanceerde petitie door bijna 5000 mensen –het streefgetal– ondertekend. Bakermans, gepensioneerd apotheker: „We willen daarmee ingaan tegen het gebruik van foetale, menselijke cellijnen. Oxford was de trigger.” Ze doelt daarmee op een vaccin ontwikkeld door de universiteit van Oxford en farmaceut AstraZeneca. Zorgminister Hugo de Jonge deelde 13 juni in een brief mee om samen met Italië, Duitsland en Frankrijk niet minder dan 750 miljoen euro in dit middel te investeren. Dit bedrag is goed voor 300 miljoen doses, waarvan de eerste mogelijk eind dit jaar beschikbaar komen. Mits het vaccin veilig en effectief is, want dat is volgens de topman van het bedrijf nog onzeker.

Eerder toonde De Jonge al interesse in een vaccin van eigen bodem: van de Leidse farmaceut Janssen. Bakermans: „Dat is ook gebaseerd op een foetale cellijn.”

Bij het vaccin uit Oxford is gebruikgemaakt van de zogenaamde HEK-293-cellijn, die afkomstig is van niercellen van een foetus die in 1972 is geaborteerd. Het Leidse vaccin maakt gebruik van de PER.C6-cellijn, die afstamt van netvliescellen van een 18 weken oude foetus die in 1985 is geaborteerd. „Dat is weliswaar lang geleden, maar dat maakt het er niet minder erg om.”

Niet dat er voor de productie van deze vaccins bij herhaling geaborteerd weefsel nodig is. Ook bevat het vaccin zelf geen menselijke cellen. De verre nakomelingen van deze cellen worden echter gebruikt als fabriekjes om het dragervirus in te kweken. Dit is een onschuldig verkoudheidsvirus met een ingebouwd stukje corona-DNA. Als dit virus bij iemand wordt ingespoten, activeert dit het immuunsysteem en bouwt het lichaam weerstand op tegen corona – althans, in theorie.

Bakermans voelt het als haar plicht om te protesteren tegen deze vaccins. „Als je je stem niet laat horen, keur je deze werkwijze in feite goed. Beter kun je vooraf bezwaar uiten dan achteraf, als de vaccins eenmaal gekozen zijn. Ze willen dat iedereen straks aan een vaccin meedoet. Laten ze dan ook tegemoetkomen aan de mensen die het krijgen.”

Waarschijnlijk komen er straks meerdere types coronavaccins op de markt. „Doe er dan ook een prolifevaccin bij, zou ik zeggen. Er zijn genoeg alternatieven, zoals het vaccin van de Franse farmaceut Sanofi.”

Bakermans startte de petitie namens One of Us, een stichting die zich op Europees niveau inspant tegen het gebruik van menselijk embryonaal weefsel voor onderzoek. Ook in Engeland, Duitsland en België zal de organisatie binnenkort petities lanceren tegen vaccins gebaseerd op geaborteerde foetussen.

