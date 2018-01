Peterson: Verhaal in Genesis basis van westerse cultuur

Het scheppingsverhaal in het Bijbelboek Genesis is de basis van de westerse cultuur, betoogde vrijdagavond de Amerikaanse denker Jordan B. Peterson (55) op een groots opgezette, conservatief getinte debatbijeenkomst in Rijswijk.

Genesis vertelt ons, aldus Peterson, „dat God orde schept uit de chaos en over dat scheppingswerk vervolgens zegt: Het is goed. Hij schept ook de mens als beelddrager van Hemzelf. Dit betekent dat ook mensen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid hebben om orde te scheppen en scheiding te maken tussen waarheid en onwaarheid. Er is waarheid en onwaarheid. Dit impliceert ook dat niet elke levensbeschouwing en elke cultuur gelijkwaardig is aan alle andere.”

De klinisch psycholoog en cultuurcriticus Peterson is hoogleraar aan de universiteit van Toronto en een fenomeen in conservatieve kringen. De stichting De Nederlandse Leeuw haalde hem naar Nederland, waar hij vrijdagavond tijdens een „nationale brainstorm” in De Broodfabriek te Rijswijk (ZH) voor circa 2000 man een lezing hield.

Drijvende kracht achter De Nederlandse Leeuw is Rutger van den Noort (35), een rechtse opiniemaker die in Nederland „de progressief-liberale denkcultuur wil doorbreken” en door middel van grootschalige debatbijeenkomsten „door alle ideologieën heen verbindingen wil maken.”

De „nationele brainstorm” van vrijdagavond ging over immigratie en integratie. Aan het eind van de avond werden 24 actiepunten en oplossingen gepresenteerd, waarop eerst een „haalbaarheidscheck” was losgelaten door oud-politica Rita Verdonk en de Leidse wetenschapper Afshin Ellian. Van den Noort wil de komende jaren ook andere maatschappelijke probleemgebieden via dergelijke brainstorms agenderen en oplossen.

Een andere spreker op de bijeenkomst was trendwatcher Adjied Bakas (54). Volgens hem is de „massa-immigratie” vanuit Afrikaanse landen een groot gevaar voor de westerse cultuur. „Massa-immigratie is in de geschiedenis altijd een voorbode van oorlog.” Westerse landen moeten zich daartegen verzetten, bijvoorbeeld door het bouwen van muren. Qua migratiebeleid „is Australië het goede voorbeeld”, aldus Bakas.

Volgens hem gaat een mogelijke derde wereldoorlog „tussen de radicale islam en de rest van de wereld.” Dat de meeste moslims vredelievend zijn doet volgens Bakas niet ter zake. „De meeste Duitsers waren het ook niet met Hitler eens.”