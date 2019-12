Passagierslijsten HAL deels online

Stamboomonderzoekers, historici en andere belangstellenden kunnen met ingang van dinsdag de passagierslijsten van reizigers met de Holland-Amerika Lijn (HAL) online naspeuren. Vooralsnog kan dat met een kwart van de passagierslijsten. Het gaat om reizigers in de periode 1900-1920, melden de gemeente Rotterdam en het Stadsarchief.

Later komen ook de andere passagierslijsten online beschikbaar via de websites van Stadsarchief Rotterdam en WieWasWie.nl. De verwachting is dat de volledige publicatie in 2022 wordt afgerond. Circa 1100 vrijwilligers zijn betrokken bij het verder toegankelijk maken van de passagierslijsten, mogelijk gemaakt door de Stichting Droom en Daad en Cruise Port Rotterdam.

Uit de navorsingen is onder meer gebleken dat een HAL-passagier, dr. Alice Leader, twee jaar later de ramp met de Titanic overleefde. Ook is achterhaald dat architect Hein Berlage - ontwerper van de Beurs van Berlage - op 12 december 1911 met de HAL vanuit de VS naar Amsterdam reisde. Zijn Amerika-reis was duidelijk van invloed op zijn latere ontwerpen, aldus het Stadsarchief Rotterdam.

De Holland-Amerika Lijn (HAL) vervoerde decennia achtereen zakenlui, toeristen en emigranten van en naar Amerika. Zo maakte tussen 1880 en 1920 circa een miljoen Oost-Europeanen de overtocht naar de Nieuwe Wereld.