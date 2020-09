Partner van dode Rotterdamse nog zeker twee weken vast

De partner van een 41-jarige vrouw die vorige week donderdag werd gevonden in een portiek aan de Bree in Rotterdam, blijft nog zeker twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag bepaald. De 43-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

De vrouw werd gewond gevonden aan de Bree. Reanimatie haalde niets meer uit.

Het onderzoek naar de dood van de vrouw is nog in volle gang. De politie liet eerder weten dat zij op zoek is naar mensen die de vrouw vorige week donderdag nog hebben gezien en meer kunnen vertellen over haar toestand en welke afspraken of plannen ze voor die middag en avond had. Ook hoort de politie graag van mensen die haar partner die dag nog hebben gezien.