Pakket voor Joods restaurant Amsterdam bevat geen explosief

Het verdachte pakketje dat woensdagochtend voor een Joods restaurant in Amsterdam werd gevonden, bevat geen explosief. Dat meldt de politie op Twitter.

Het pakketje is al het vierde incident in twee jaar tijd bij de zaak. „Het pakketje is daar neergelegd, omdat het een Joods restaurant is”, aldus Sami Bar-On tegen het ANP.

De politie heeft de Amstelveenseweg waar het restaurant is gevestigd afgezet en een aantal woningen uit voorzorg ontruimd vanwege de vondst van een verdacht pakketje voor het restaurant. Hoeveel mensen hun huis uit moesten, is niet bekend. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed onderzoek.

Tegen het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zei Bar-On eerder dat hij zijn zaak nooit zal sluiten vanwege dreigementen. „HaCarmel blijft altijd open.” Het restaurant was een aantal jaar geleden al een paar keer doelwit van vandalistische acties.

HaCarmel

Politie heeft een grote afzetting gemaakt op de #Amstelveenseweg in Amsterdam zuid voor een verdacht voorwerp bij het eerder betrokken Joods restaurant #Hacarmel Alle hulpdiensten in afwachting van de EOD nu.. OV en verkeer omgeleid. pic.twitter.com/i6DsELT0tB — Robby Hiel (@PersburoUNN) January 15, 2020