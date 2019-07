Overzicht misdrijven bende Ridouan Taghi

De Amsterdam rechtbank wijdt vanaf woensdag drie dagen aan de strafzaak-Marengo, een grootscheeps onderzoek naar een bende die verantwoordelijk wordt gehouden voor een reeks moorden en pogingen daartoe in de onderwereld. Ridouan Taghi (41) geldt als absolute hoofdverdachte. Alle lijntjes komen bij hem samen, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Hij is voortvluchtig, evenals zijn vermeende rechterhand, Saïd Razzouki.

Naast dit tweetal telt ‘Marengo’ veertien verdachten. In wisselende samenstelling worden zij vooralsnog van de volgende misdrijven beschuldigd:

De moord op Ronald Bakker, op 9 september 2015 in Huizen. Bakker was medewerker van de spyshop in Nieuwegein. Dit bedrijf kwam bij justitie in beeld in een eerder onderzoek (26Koper). Bakker werd voor de deur van zijn huis doodgeschoten, terwijl hij in zijn auto zat.

De moord op Samir Erraghib, op 17 april 2016 in IJsselstein. Erraghib werd doodgeschoten terwijl zijn 7-jarige dochtertje bij hem in de auto zat. Het kind overleefde de aanslag.

De moord op Ranko Scekic, op 22 juni 2016 in Utrecht. Scekic liep met een vriend op straat voor zijn woning toen hij werd doodgeschoten. Ook de voorbereiding van de moord op Scekic en twee anderen staat op de aanklacht.

De poging moord op Abdelkarim A., op 11 oktober 2016 in Utrecht. A. werd benaderd door iemand met een vuurwapen en vervolgens klemgereden. Hij wist te ontkomen.

De moord op Hakim Changachi, op 12 januari 2017 in Utrecht. Changachi werd bij de ingang van zijn flat doodgeschoten. De moord bleek een vergissing, het beoogde doelwit was Khalid H. Daags na de liquidatie van Changachi trok een moordcommando opnieuw erop uit, om H. alsnog dood te schieten. De politie kreeg hier tijdig lucht van en kon de moord voorkomen. Ook deze voorbereiding staat op de aanklacht.

De motieven voor de al dan niet voltooide moorden lopen uiteen van wraak voor verraad tot woede over niet-betaalde schulden.