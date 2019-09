Orde van Advocaten geschokt door liquidatie

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is „zeer geschokt” dat een advocaat in de uitoefening van zijn functie is geliquideerd. „We leven mee met de nabestaanden en volgen het onderzoek op de voet”, zegt een woordvoerder.

Ook de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten is „diep geschokt”. Volgens de vereniging verliest de strafrechtadvocatuur „een goede, bekwame en fijne collega.” „Deze verschrikkelijke daad raakt een van de kernen van de rechtsstaat. Strafrechtadvocaten moeten veilig hun werk kunnen doen”, aldus de organisatie.