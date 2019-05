Oproep: VBOK moet zich niet opheffen, maar afsplitsen

Het opheffen van de VBOK is een verkeerde manier om een einde te maken aan de spagaat waarin Siriz verkeert.

Dat betoogt voorzitter Paul Lieverse van CMF Nederland, de vereniging van christelijke artsen en geneeskundestudenten, maandag op de opiniepagina van het Reformatorisch Dagblad.

VBOK zal sterker zijn zónder Siriz

Siriz en de VBOK doen er volgens Lieverse beter aan zich van elkaar los te maken en elk op eigen kracht verder te gaan. In dat scenario kan de VBOK weer terugkeren naar de aloude missie: het opkomen voor het ongeboren leven. „Leden van de VBOK zullen daarmee weer helder zien wat ze steunen met hun lidmaatschap en donaties, wat de fondswerving ten goede komt”, voorziet Lieverse.

Vrijdag stelde het bestuur voor de VBOK te laten opgaan in Siriz, in de hoop zo een eind te kunnen maken aan de (politieke) discussie over het bestaansrecht van Siriz. In september nemen de leden een besluit.