Opnieuw autobrand in Gouda

In Gouda is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een auto uitgebrand. Volgens de politie gaat het om een bestelbus van een lasbedrijf, die op de Oosthoef in brand vloog. Het is de 24e brand in 28 dagen.

Vanwege de vele autobranden heeft de gemeente diverse maatregelen genomen. Agenten mogen in een deel van de stad sinds begin mei preventief fouilleren. De burgemeester heeft deze maatregel onlangs met een week verlengd.

Het was de afgelopen dagen rustig met de branden. In de nacht van maandag op dinsdag ging een aantal voertuigen in vlammen op. Maar in de nacht van vrijdag op zaterdag ging het toch weer mis. In de laadruimte van het busje dat is brand vloog, stond een aantal gasflessen. Die konden op tijd uit de bus worden gehaald.