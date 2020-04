„Oorlogsleed moet verteld worden”

Kinderboekenschrijfster Ria Mourits-den Boer uit Oud-Beijerland wilde in het kader van 75 jaar vrijheid een oorlogsboek voor de jeugd schrijven. Over de Duitse bezetting in de jaren 1940-1945, gezien door de ogen van een kind.

Mourits vond een mevrouw die, anoniem, haar verhaal wilde doen. Het resulteerde in het boek ”Help! Het is oorlog”.

Hoe bent u aan uw bron gekomen?

„Ik ben heel lang op zoek geweest. Ik wilde eerst iemand vragen van de knokploeg Zinkweg. Dat liep op niets uit. Het liet me niet los en via allerlei contacten kwam ik op het spoor van een mevrouw die dus echt als meisje tijdens de oorlogsjaren in Oud-Beijerland woonde. In een gezin met vier kinderen. Ze was 11 jaar toen de oorlog uitbrak. Ze woont er al jaren niet meer, is al in de 90, maar nog zeer helder van geest. In het boek noem ik haar Gerda.”

Wat maakten ‘Gerda’ en haar gezinsleden zoal mee?

„Best ingrijpende dingen. Twee keer werd hun huis gevorderd door de Duitsers en moesten ze alles achterlaten. Er is veel gebeurd in Oud-Beijerland tijdens de oorlog. Er zijn mensen op straat neergeschoten door de Duitsers. En er zijn veel Joden weggevoerd. Op de Molendijk keken drommen mensen toe terwijl ze met de tram vertrokken. Slechts een enkeling heeft het overleefd.

Spannend is verder het eten smokkelen naar opa en oma in Rotterdam, wat ze meemaken tijdens het inwonen bij een dominee, bijzondere kerstvieringen. Maar ook heel alledaagse facetten komen voorbij. En allemaal waargebeurd dus.”

U deed ook nog een bijzondere ontdekking?

„Jazeker, tijdens de lange gesprekken vertelde ‘Gerda’ dat ze als gezin eens met een boot meegingen naar Rotterdam. Toen bleek dat de schipper van die boot mijn eigen opa Korporaal was. Iedereen heb ik andere namen in het boek gegeven, behalve hem natuurlijk. Op de boot maken ze een angstig avontuur mee.”

Wat vond ‘Gerda’ van het eindresultaat?

„Ik vind het echt bijzonder dat ze haar verhaal heeft willen doen. Ze heeft het vooraf gelezen en vond het mooi verwoord. Dat deed me goed. „Wat de oorlog gekost heeft, dat móét de jeugd weten”, zei ze me, met nadruk.

Het was wel een bijzondere klus. Je moet in de huid van een kind kruipen en voor je kunnen zien hoe een kind het allemaal ervaren heeft.”

Het boek "Help! Het is oorlog", 107 pagina's, geschikt vanaf ca. 9 jaar, bevat ook historische foto's.