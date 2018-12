Ook dit jaar autobranden in Veen

In het Brabantse plaatsje Veen zijn deze week al weer twee auto’s in vlammen opgegaan. In het dorp worden sinds twintig jaar rond de jaarwisseling autowrakken in brand gestoken. Donderdag was het weer raak en werd op een kruising van de Witboomstraat een auto in de as gelegd. Toen de brandweer en politie arriveerden, stond een auto in brand terwijl ongeveer dertig jongeren toekeken. Toen de politie kwam, gingen ze weg, zei een woordvoerder.

Het afgelopen weekend ging in de Grotestraat in Veen ook al een auto in vlammen op en werden ook autobanden in brand gestoken. „Het is brandstichting en dat is verboden”, zei een woordvoerder. De politie gaat, evenals voorgaande jaren, intensiever surveilleren rond de jaarwisseling, zei hij.

Vorig jaar ging ook een groot aantal auto’s in vlammen op en kwam het tot ongeregeldheden. Burgemeester Fons Naterop had de inwoners vorig jaar opgeroepen een einde te maken aan de autobranden.