Ongevallen Staphorst deels door A28

Dat Staphorst niet het meest verkeersveilige dorp van Nederland is, wist de gemeente wel. Maar dat het in de top drie met meeste dodelijke verkeersslachtoffers belandde, had niemand verwacht. De snelweg die dwars door het dorp loopt zou een van de boosdoeners zijn.

„Staphorst is een relatief onveilige gemeente”, schreef het college afgelopen jaar in een lijvig verkeersplan. „Wanneer naar de ongevallencijfers gekeken wordt, valt op dat in de woonstraten over het algemeen geen plekken zijn waar meerdere ongevallen voorkomen.”

De ongevallen gebeuren volgens de gemeente met name op het dorpslint en op de kruising van de J. J. Gorterlaan met de Staphorster Kerkweg. Op die kruising zijn in 2011 en 2012 meerdere ernstige ongelukken gebeurd. Voor de gemeente reden om de Staphorster Kerkweg deels af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Dorpen

Volgens de Verkeersveiligheidsvergelijker is de kans op een dodelijk ongeluk het grootst in dorpen als Baarle-Nassau, Beemster en Staphorst. Dat bleek maandag uit een onderzoek van De Telegraaf.

Het probleem ligt deels bij de A28 die door het dorp loopt, zegt de gemeente „Van de 25 dodelijke ongevallen in 10 jaar, vonden er 10 op de snelweg plaats. Als we die ongevallen uit het totaalbeeld wegfilteren, blijkt dat we niet boven het landelijke gemiddelde uitkomen”, aldus een woordvoerster.

Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland, geeft aan dat provinciale wegen de gevaarlijkste wegen zijn: daar gebeuren de meeste dodelijke ongelukken.

Die wegen worden gevolgd door dorpen, waar veel mensen elkaar op de weg ontmoeten. „Snel en langzaam verkeer rijden op dezelfde weg. Afleiding door onder meer telefoongebruik, te hard rijden en alcohol zijn de grootste veroorzakers van dodelijke ongevallen.”

Anders dan in dorpen zijn in steden de rijbanen veelal gescheiden. „Fietsers rijden vaak apart van auto’s en bussen hebben hun eigen busbaan”, aldus Stomphorst.

Lijstje

In Staphorst, een dorp met ruim 8500 inwoners, gebeurde 25 dodelijke verkeersongelukken in de afgelopen tien jaar. „Het is een lijstje waarop je als gemeente niet bovenaan wilt staan”, meent Alwin Mussche, fractievoorzitter van de plaatselijke ChristenUnie. „De afgelopen jaren heeft het college veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Zo zijn er vrijliggende fietspaden aangelegd en is er op scholen aandacht voor veilig verkeer.”

Collega-raadslid SGP’er Hendrik Troost was verrast door het nieuws. „Het is heel triest, 25 slachtoffers in tien jaar tijd. Dat zijn er twee en een half per jaar.” Volgens Troost is de A28, die dwars door het dorp loopt, een plek waar veel ongevallen gebeuren. „Het is een van de drukste verkeersaders richting het noorden. Ik denk dat meer dan de helft van het totaalaantal slachtoffers in Staphorst daar valt.”

Maar juist daar kan de gemeente niets aan veranderen, weet Troost. De snelweg is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. „Als gemeente kunnen we wel met een goed plan komen waardoor we de provincie betrekken bij verkeersveiligheid.”

Staphorst heeft een regio-functie en kent veel woon-werkverkeer door de industrie in het dorp. Als die forenzen betrokken zijn bij een ongeluk, beïnvloedt dat volgens Troost niet het veiligheidsgevoel van inwoners van Staphorst.

Kort door de bocht

Het aantal verkeersdoden toeschrijven aan de snelweg vindt Veilig Verkeer Nederland-woordvoerder Stomphorst „te kort door de bocht.” „Nederland heeft de veiligste snelwegen van Europa. Er vallen hier de minste doden op de rijksweg. Natuurlijk gebeurt er weleens iets, maar ook dat heeft vaak te maken met afleiding, te hard rijden of alcoholgebruik.”

Verkeersveiliger

Voor de gemeente Staphorst was het aantal verkeersdoden geen nieuws. Ze betreurt elk dodelijk ongeval dat plaatsvindt in het dorp. Om Staphorst verkeersveiliger te maken doet de gemeente onderzoek naar mogelijkheden voor een nieuwe aansluiting van de A28 zodat er minder verkeer door Staphorst en buurdorp Rouveen komt.

Weglengte

Het onderzoek naar het aantal dodelijke verkeersongelukken verdient wel enige toelichting, vindt de woordvoerster. De gemeente Staphorst heeft, ten opzichte van andere gemeenten, relatief veel kilometers weglengte in beheer. „Op basis van CBS-gegevens blijkt dat Staphorst per inwoner 0,0252 kilometer weglengte heeft, waarvan een groot deel in het buitengebied ligt. Het landelijke gemiddeld is 0,0096 kilometer per inwoner.”

Over de aard van de oorzaken is weinig te zeggen, aldus de gemeentewoordvoerster. „Wel is er relatief vaak sprake van een eenzijdig ongeval door automobilisten.”