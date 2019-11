Onderzoekers: Nederland wordt conservatiever

Voor het eerst in bijna veertig jaar zijn jongeren in Nederland minder vooruitstrevend dan de generaties voor hen. Jongeren die in de jaren tachtig en negentig zijn geboren zijn duidelijk conservatiever dan babyboomers, mensen die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog het levenslicht zagen. Zo vindt 11,5 procent van de dertigers dat abortus zelden of nooit te rechtvaardigen valt.

„De trend dat Nederland alsmaar progressiever wordt, is duidelijk gestopt”, zegt onderzoeker Quita Muis van de Universiteit van Tilburg in een interview met het AD.

„Het lijkt erop dat de jongere generaties op zoek zijn naar nieuwe structuur om hun identiteit aan op te hangen. Daarbij komen ze uit bij dingen van vroeger.” Ook over euthanasie wordt behoudender gedacht, aldus de onderzoeker die spreekt van nieuw conservatisme, dat losstaat van religie.