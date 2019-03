Onderzoek rol psychiatrische instellingen WOII

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de rol die psychiatrische instellingen in de Tweede Wereldoorlog hebben gespeeld. Bij familie, nabestaanden en personeel is de onzekerheid over het oorlogsverleden van Nederlandse instellingen toegenomen. Aanleiding zijn publicaties over dergelijke instellingen voor psychiatrisch patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Frankrijk en Duitsland.

Komende donderdag geeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht het startsein voor het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) in opdracht van de Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog.

Volgens het NIOD is nog onduidelijk of de opkomst van het nationaalsocialisme vanaf 1933, en de bezetting door nazi-Duitsland vanaf 1940, invloed hebben gehad op de medische zorg in Nederland.