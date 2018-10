Omwonenden Turfmarktkerk slapen slecht door instortingsgevaar

Diverse bewoners rondom de te slopen Goudse Turfmarktkerk, die vrijdagavond plots het „dringende advies” kregen hun woningen te verlaten vanwege instortingsgevaar, weten niet wat te doen. „Wat is nu eigenlijk dringend? Zonder veiligheidsprotocol ga ik niet zo maar weg”, aldus een van hen.

De Turfmarktkerk, die al meer dan twintig jaar niet meer als kerk wordt gebruikt, moet nodig worden gesloopt. De eigenaar ervan is al drie keer bestuursdwang opgelegd om haast te maken met zijn werkzaamheden. Vrijdag werd de verantwoordelijkheid van de sloopwerk door de gemeente volledig van hem overgenomen. Eerder gebeurde dat al met de noodzakelijk geworden stutwerkzaamheden.

„We hebben de bestuursdwang uitgebreid naar aanleiding van een vrijdag gereedgekomen rapport van onze eigen constructeur, die binnen een maand tijd diverse veranderingen heeft waargenomen”, aldus verantwoordelijk wethouder Th. Van Vugt. „Er is een behoorlijke bolling in de achtergevel ontstaan, er is nu een lichte golving in de dakconstructie te zien en diverse scheuren en verspringingen in de gevel zijn vergroot. We weten niet wat er gebeurt als het weer verandert en er wind opsteekt. We hebben te maken met een lastige en complexe constructie op een plek midden in de dichtbebouwde binnenstad. We slopen geen tuinhuisje. Omdat wij met reces gaan en de bewoners wellicht op vakantie gaan, hebben we ervoor gekozen aan zes omwonenden het dringende advies nog dezelfde dag uit te laten gaan. Bewoners in een grotere schil om het complex hebben we de overweging gegeven te vertrekken.”

Autisme

„Ik ben alleen met twee kinderen. Een van hen heeft autisme. Die zit aan zijn taks en wil geen stap meer verzetten. De gemeente heeft aangeboden om als we zelf helemaal niets kunnen vinden te helpen bij het zoeken naar onderdak. Ik ga me zo maar melden. In Gouda zelf kan ik niet terecht. Wat als straks mijn kinderen weer naar school moeten?” vraagt een van de bewoonsters zich af.

Een andere bewoner zegt de hele nacht slecht geslapen te hebben. „Ik droomde steeds maar van enorme stofwolken en grote hopen puin.”

Eric en Desiré Bergamin, bewoners van hetzelfde complex van 18 woningen zijn de klap nog nauwelijks te boven. Desiré: „Ik heb nog helemaal niets kunnen doen vandaag. Wat moeten we? Wat is nu ‘dringend’? Het is vreemd geregeld in Nederland: marktpartijen lijken door te mogen gaan totdat eindelijk de veiligheid van anderen in geding is”, zo duidt ze op de jarenlange discussie omtrent de bouwplannen van de eigenaar.

Haar man Eric: „We hebben hier een vereniging van eigenaren. Als er aan één pand iets gebeurt, lijden we als het ware mee. Ik heb de verzekeringspapieren maar eens opgezocht. De gemeente zegt geen duidelijkheid te kunnen geven over wat men verwacht als de kerk het begeeft. We hebben te maken met veengrond: instorten kan een hele golfbeweging tot stand brengen. Er is berekend dat er 140 vrachtwagens van 40 ton nodig zijn om het puin af te voeren. Wat gebeurt er met zo’n gewicht? Ook spreekt men van een domino-effect als een van de muren op de eerste woning zou vallen. Het onzekere zit er vooral ook in, dat de gemeente erkent geen veiligheidsplan te hebben. Wat gebeurt er straks als heel Nederland weet dat wij ons huis uit zijn? Waar ga ik nu mijn koffer mee vullen? Je voelt je vluchteling in je eigen land”

Op het moment dat hij het zegt, komen surveillerende agenten langs, die bekennen nog niet van de situatie op de hoogte te zijn en zeggen voor te stellen wat meer te surveilleren in de omgeving.