OM onderzoekt bombarderen IS door Nederlandse F-16’s

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt in vier gevallen of Nederlandse militairen buiten hun boekje zijn gegaan tijdens bombardementen op IS in Irak en Syrië, waarbij een onbekend aantal burgerslachtoffers is gevallen. Tot nu toe waren er slechts twee onderzoeken bekend.

Doel van een feitenonderzoek is om te achterhalen of er strafbare feiten zijn gepleegd door militairen, waarna er een strafrechtelijk onderzoek zou kunnen worden gestart. Het OM wil niet zeggen om wat voor incidenten het gaat, wanneer ze hebben plaatsgevonden en hoeveel burgers er zijn omgekomen.

Justitie bevestigt de vier feitenonderzoeken na vragen van de NOS. Nederlandse F-16’s werden tussen oktober 2014 en juli 2016 ingezet om doelen van IS te bombarderen, als onderdeel van een internationale coalitie onder leiding van de Amerikanen.