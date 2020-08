OM: in beslag genomen goud Venlo was toch geen goud

Bij een inval in een metaalrecyclingsbedrijf in Venlo zijn in juli geen honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen euro’s in beslag genomen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) eerder beweerde. Het OM komt daar vrijdag op terug: het ‘goud’ bleek bij nader inzien toch geen goud te zijn.

„Het OM is tijdens de doorzoeking afgegaan op het advies van een tweetal experts die verklaarden - na het testen van het metaal - dat het goud was”, aldus het OM in een verklaring. „Bij nader onderzoek door het NFI echter is gebleken dat het toch niet om goud ging maar om andere metalen.” Om wat voor metalen, kon een woordvoerster van het OM niet zeggen.

Advocaat Marcel Heuvelmans plaatste direct na de inval al vraagtekens bij het in beslag genomen goud. „Mijn cliënt heeft hier met verbazing op gereageerd”, zei hij toen. Volgens hem gaat het merendeels om messing.

Bij de inval legden politie, FIOD en Openbaar Ministerie (OM) voor ruim een miljoen euro beslag op contant geld, onroerend goed, auto’s en horloges. Dit beslag blijft gehandhaafd evenals de witwasverdenking , aldus het OM. „Het onderzoek naar witwassen en overtreden van de milieuwetgeving loopt en wordt voorgezet”, aldus de woordvoerster. „De hoofdverdachte zit momenteel nog in voorlopige hechtenis voor overtreding van wapenbezit, heling en het voorhanden hebben van drugs.”

Het bedrijf zamelde volgens het OM weliswaar afval in om te recyclen, maar dat gebeurde onvoldoende, zodat het afval zich opstapelde tot een hoogte van meer dan 10 meter. Daardoor viel het afval deels op een naastgelegen terrein. Het gaat om onder meer schrootafval, lood, zink, koper, elektromotoren en transformatoren.

FIOD en politie legden beslag op drie woningen, administratie, honderden kilo’s metaal, 450.000 euro contant geld, auto’s waaronder een Maserati, Ferrari en een Porsche, en verder op zeventien dure horloges. Ook vonden de opsporingsdiensten er gestolen goederen zoals metalen platen. Daarnaast moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie een container met verouderde munitie en mortieren ontmantelen.