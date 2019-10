OM: Euthanasie bij dementie te grijs gebied

Euthanasie bij dementie roept zoveel vragen op dat nog meer rechtszaken tegen artsen in de toekomst niet zijn uit te sluiten.

Dat zei Rinus Otte, in de top van het openbaar ministerie verantwoordelijk voor het vervolgingsbeleid rond euthanasie, maandag in een interview met Trouw.

Vooralsnog wacht het OM echter op het oordeel van de Hoge Raad over de uitspraak van de rechtbank in Den Haag in een recente euthanasiezaak. Die draaide om de levensbeëindiging van een diepdementerende patiënte door een verpleeghuisarts.

Volgens de rechtbank ging de arts daarbij voldoende zorgvuldig te werk. Omdat de patiënte wilsonbekwaam was, hoefde de arts geen acht meer te slaan op uitingen waaruit kon worden afgeleid dat de vrouw nog niet wilde overlijden, aldus de uitspraak. Doorslaggevend was volgens het gerecht de schriftelijke wilsverklaring die zij enkele jaren voor haar dood had opgesteld. Het OM was het daarmee oneens en droeg het vonnis recent ter vernietiging voor bij de Hoge Raad.

De verwachting is dat het hoogste rechtscollege in elk geval duidelijk zal maken of een arts in zulke omstandigheden inderdaad geen plicht meer heeft om helder te krijgen of een patiënte nog wel een actuele doodswens heeft, zoals de rechtbank betoogde.

Volgens Otte spelen er echter meer rechtsvragen rond euthanasie bij dementie waarover de raad uitsluitsel moet geven, zoals bijvoorbeeld hoe eenduidig de schriftelijke wilsverklaring moet zijn. Nadere verduidelijking behoeft ook de vraag hoe artsen het psychisch lijden van patiënten met dementie moeten vaststellen en in hoeverre het inzicht dat de patiënt nog heeft in zijn eigen situatie daarbij moet meewegen.

Blijft er na afloop van de cassatiezaak toch nog onzekerheid bestaan, dan zullen wij „zo veel nieuwe zaken voor de rechter brengen als nodig is om helderheid te krijgen”, aldus de procureur-generaal in Trouw.

OM meteen naar Hoge Raad in euthanasiezaak