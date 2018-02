„OM betaalde vergoeding aan weduwe Mieremet”

Justitie heeft in 2013 een 'onkostenvergoeding' van 200.000 euro betaald aan de weduwe van crimineel John Mieremet. Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla. Ria E. deed na de moord op haar man afstand van 6,5 miljoen euro aan crimineel vermogen. In ruil werd de vrouw, die zelf werd verdacht van witwassen, niet vervolgd en mocht ze dus twee ton houden.

Het Openbaar Ministerie stelt dat het geld een tegemoetkoming was voor advocaat- en afwikkelkosten. „De gedachte achter deze onkostenvergoeding is dat van betrokkene alles is afgenomen. Hierbij paste niet haar ook de schulden die gemoeid waren met dit traject te laten.”

„Dat is rechtsongelijkheid”, oordeelt GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. Ze wijst erop dat ‘kleinere dieven’ niet kunnen rekenen op een dergelijk bedrag. Ook PvdA en SP gaan Kamervragen stellen.