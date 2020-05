Officieel dodental coronavirus stijgt met 21 naar 5715

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 21 nieuwe meldingen gekregen over gestorven coronapatiënten. Daarmee is het officiële Nederlandse dodental van de pandemie gestegen tot 5715. Van deze mensen was met een test vastgesteld dat ze besmet waren met het coronavirus.

Het werkelijke aantal overledenen is hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. De afgelopen weken lag het sterftecijfer op dinsdagen vaak iets hoger dan de rest van de week, omdat de GGD’en in het land vaak op maandag doorgeven aan het RIVM hoeveel mensen in het weekend zijn overleden. Maandag meldde het RIVM 14 sterfgevallen.

Ziekenhuizen hebben 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal hebben sinds de uitbraak in Nederland 11.613 mensen in het ziekenhuis gelegen omdat ze het virus hadden opgelopen.

Het RIVM ziet de gevolgen van het coronavirus nog steeds over de gehele linie afnemen. Minder mensen worden ziek en minder mensen overlijden. Het aantal positief geteste Nederlanders is met 108 gestegen. Bij 44.249 Nederlanders is tot nog toe vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Steeds vaker blijkt uit tests dat mensen het virus niet hebben: eind maart was nog 29 procent van alle testen positief, afgelopen week was dat nog maar 5 procent.

Veruit de meeste overledenen waren ouder dan 70 jaar. Van de jongere mensen die de infectie niet hebben overleefd, leed 70 procent aan een onderliggende ziekte, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of een chronische longaandoening.