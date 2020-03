Oekraïners in een Bennekomse schoolklas

De christelijke onderwijsconferentie ECCEN in Apeldoorn ging niet door, maar een aantal deelnemers is wel in Nederland. Via scholenbezoeken maken ze kennis met het reformatorisch onderwijs.

Jammer is het wel dat de bijeenkomst vanwege het coronavirus uit voorzorg is afgelast, zeggen bestuurslid Denys Zaulin en directeur Inna Zinchenko van de Irpinschool in Oekraïne. Ze zouden er collega’s uit tal van landen hebben ontmoet. „Maar we krijgen er een goed programma voor terug.”

Dinsdag bezochten ze de Eben-Haëzerschool in Bennekom. De negen Hongaren en vier Hongaarse Roemenen die ook zouden komen, zijn in hun land gebleven. De schoolkinderen hadden al naamkaartjes voor hen gemaakt en cupcakes gebakken met de letters van de school, EH, erop.

De Oekraïners komen wel. Verrast wijzen ze naar de kast in de personeelskamer waaraan de vlag van hun land breeduit is bevestigd. Directeur Roodbeen bezocht –als bestuurslid van Stichting OGO– hun school in 2017; nu zijn ze bij hem te gast.

De christelijke Irpinschool biedt ook basisonderwijs aan. Vanaf komend cursusjaar wordt er een middelbare school aan toegevoegd. Van de ongeveer honderd leerlingen is de helft niet christelijk. „Ze komen naar onze school vanwege de sfeer. We proberen hen met het Evangelie in aanraking te brengen”, zeggen de Oost-Europese gasten. „Dát ze naar ons zouden komen, hadden we niet verwacht. Oekraïne heeft geen traditie van christelijk onderwijs.”

De Irpinschool is nog jong. „Vier jaar geleden werd het mogelijk een vergunning te krijgen. Toen zijn we direct gestart.” De school is door de kerk gesticht waar Zaulin een van de voorgangers is. De kerk stelt het gebouw beschikbaar, de ouders betalen de overige kosten. Overheidssteun is er maar mondjesmaat.

Roodbeen en MT-lid Driessen vertellen hun gasten over het ontstaan, groeien en weer slinken van hun school, over de overheidsfinanciering waarin alle scholen gelijk worden behandeld, over de identiteit en de organisatie van de Eben-Haëzerschool en het omgaan met moeilijklerenden en hoogbegaafden.

De bezoekers trekken de klassen langs. „What’s your name?” probeert Zaulin in een kleutergroep. De Bennekommertjes kijken hem beduusd aan. „How old are you?” wil directeur Zinchenko weten. „Four? Five?” Ze steekt vier vingers op, en dan vijf, maar de taalbarrière doet zich gelden.

Dinsdagmiddag gingen de gasten naar Driestar Hogeschool in Gouda. Voor deze woensdagmorgen stond een bezoek aan basisschool De Wittenberg in Scherpenzeel op het programma, met speciale aandacht voor het omgaan met niveauverschillen en leer- en ontwikkelingsproblemen.

Dat laatste is in Oekraïne vaak een ondergeschoven kindje. Christelijke scholen hebben een voorbeeldfunctie met onderwijs dat oog heeft voor kinderen die minder goed meekunnen, zegt OGO-bestuurslid Daniël van den Noort. Zijn stichting helpt de Irpinschool een conferentie te organiseren waarin dit thema centraal staat.