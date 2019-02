Nu ook in CDA verzet tegen klimaatplan

De twaalf CDA-lijsttrekkers voor de komende Provinciale Statenverkiezingen verzetten zich tegen het klimaatakkoord en roepen op om te „stoppen met dromen en drammen.”

De lijsttrekkers stellen vier voorwaarden aan het definitieve klimaatakkoord: Er moet maatschappelijk draagvlak voor zijn; Het moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn; De invoering moet niet te snel gaan en ons land moet geen hogere CO2-reductie nastreven dan andere landen.

De CDA’ers schrijven dat dinsdag in een opiniestuk in De Telegraaf. Ze vinden dat de plannen zoals die nu voorliggen „realisme en gezond verstand in de uitvoering” missen.

De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag en -avond over het klimaatakkoord. Drie weken geleden nam VVD-fractievoorzitter Dijkhoff al afstand van het akkoord zoals dat nu voorligt. Ook de betaalbaarheid is voor de liberaal een aangelegen punt. CDA-fractievoorzitter Buma legde daar eerder ook al de vinger bij.

Het debat zou eerst vorige week plaatsvinden, maar is uitgesteld omdat de oppositie met de fractievoorzitters wilde debatteren.

D66

D66-fractievoorzitter Jetten reageert geërgerd op de bedenkingen van de CDA-lijsttrekkers op het klimaatakkoord. Volgens hem moet Nederland voorop lopen bij het aanpakken van de milieuvervuiling. Naar de mening van de democraat is Nederland op dit moment het vieste jongetje van de Europese klas. Jetten heeft vertrouwen dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie er uiteindelijk wel uit gaat komen.

CDA-congres

Het CDA-congres, dat zaterdag in Amsterdam bijeenkomt, zal zich ook uitspreken over het klimaatakkoord. CDA-Limburg heeft een motie ingediend waarin staat dat het klimaatakkoord „haalbaar en betaalbaar moet zijn voor gezinnen en voor ondernemers.”