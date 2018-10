Noodkreet over „heftige” situatie in vluchtelingenkamp Lesbos

Kinderen in een vluchtelingenkamp op Lesbos die suïcidaal gedrag vertonen. Toen Jurrien ten Brinke erover hoorde, liet het hem niet los. Met de campagne ”Lesbos lastminute” vraagt hij aandacht voor de situatie op het Griekse eiland.

”Lekker ff weg? Lastminute Lesbos. € 99, all-in.” Wie de vrijdagmiddag gelanceerde website lesboslastminute.nl bezoekt, denkt in eerste instantie op een toeristische pagina te zijn beland. Detail: naast een bootje in een Griekse haven drijft een oranje reddingsvest in het water. Het is het type waarmee duizenden vluchtelingen op het Griekse eiland voet aan wal zetten. De „actievoorwaarden” maken duidelijk dat de genoemde 99 euro is bedoeld om een gezin op Lesbos psychosociale ondersteuning, onderwijs voor de kinderen en medische zorg te bieden.

De website is een initiatief van Jurrien en Janet ten Brinke uit Apeldoorn, die in 2015 de campagne ”Gastgezin voor een vluchteling” startten. Nu richten ze de aandacht op kamp Moria op Lesbos. „Moria is ingericht voor 2500 mensen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een Europese sloppenwijk met ruim 7500 mensen, onder wie een kleine 2000 kinderen”, zegt Jurrien ten Brinke, net terug van een bezoek aan Lesbos.

„Voor mijn werk bij Compassion ben ik in vele sloppenwijken geweest. De situatie in Moria echt heftig. Er is een open riool en er lopen mensen rond die niet weten hoe het verder moet en aangeven dat ze niet meer willen leven. Onder hen zijn alleenreizende kinderen die onderweg hun ouders zijn kwijtgeraakt. Vrouwen durven ’s nachts niet naar het toilet vanwege de verkrachtingen die er plaatsvinden.”

Doel van ”Lesbos lastminute” is bewustwording over wat zich in Moria afspeelt. Ook doet Ten Brinke een appel op de Nederlandse politiek om meer vluchtelingen die in Griekenland aankomen, hier een opvangplek te bieden. Tegelijk roept hij mensen op iets te betekenen voor de ontheemden door gebed, financiële steun, met name voor medische zorg, of door als vrijwilliger naar Lesbos te gaan. „Stichting Bootvluchteling, waar de opbrengst naartoe gaat, heeft elke maand nieuwe medische vrijwilligers nodig. Veel vluchtelingen in het kamp hebben trauma’s. De psychosociale zorg voor hen is minimaal.”

De campagne start online, maar Ten Brinke droomt al van billboards in bushokjes. „We willen lawaai maken, aandacht vragen voor wat er gebeurt, mensen betrokken maken.” Hij hoopt binnenkort met landelijke politici in gesprek te gaan over het herplaatsen van vluchtelingen. Hoe reëel is het dat zulke gesprekken iets opleveren? „Iemand moet ermee beginnen om beweging in de discussie te krijgen. Als vader van zes kinderen kan ik het niet aanzien dat kinderen in Moria zelfmoord willen plegen. Daarom doe ik dit. Wanneer de actie geslaagd is? Als kamp Moria voor de winter is opgeheven.”