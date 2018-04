Nijmegen eerste grote stad met nieuw college

GroenLinks, D66 en SP gaan de komende vier jaar Nijmegen besturen, zo hebben de partijen donderdagmiddag laten weten. Nijmegen is volgens de gemeente de eerste van de tien grote steden in het land waar een coalitieakkoord is gesloten.

Verkiezingswinnaar GroenLinks levert drie wethouders. De partij heeft elf zetels in de raad. D66 heeft zes raadszetels en levert twee wethouders. Ook de SP levert twee wethouders, ondanks het feit dat de partij van acht naar vijf raadszetels zakte. Vier wethouders van GroenLinks en SP die al in het oude college zaten, keren terug. De oppositie bestaat uit acht partijen met samen zeventien zetels. De leden van de coalitiepartijen moeten formeel nog met het akkoord instemmen.

De coalitie wil de komende jaren acht Nijmeegse wijken van het aardgas af halen en een milieuzone instellen. Mensen die recht hebben op bijzondere bijstand krijgen in het vervolg voor noodzakelijke spullen een vergoeding op het niveau van tweedehands artikelen. Alleen voor beddengoed, stoffering en witgoed blijft de nieuwprijs gelden.