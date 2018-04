Nijkerks Diaconaal Beraad biedt minima weekje vakantie aan

Best een unicum: het Nijkerks Diaconaal Beraad, dat tal van vrijwilligersactiviteiten onder zijn paraplu herbergt, biedt mensen die van een sociaal minimum leven een weekje vakantie aan.

Het vakantieproject van het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is uitgebreid met de aankoop van een stacaravan op een camping in het Overijsselse Mariënberg. Daarmee kan het NDB een specifieke doelgroep van minima, ouderen en mantelzorgers in de gemeente Nijkerk gratis een weekje vakantie aanbieden.

Stel je bent een alleenstaande moeder in de gemeente Nijkerk met twee kinderen en je leeft van een bijstandsuitkering. Je gunt je kinderen een vakantie, maar het kan gewoon niet. In zulke situaties wil het diaconaal beraad het verschil maken door moeder en kinderen een weekje uit aan te bieden. Het NDB ging in 2006 van start als een vrijblijvend overleg, maar groeide uit tot een professioneel diaconaal platform van vrijwilligers waarin verschillende kerken in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen participeren.

Zespersoonscaravan

Eind 2017 kocht het NDB voor 13.500 euro een zespersoonsstacaravan op camping De Pallegarste in Mariënberg. „Met de aankoop van de stacaravan borduurt het NDB verder op het vakantieproject dat het in de zomer van 2016 begon met zes wekelijkse activiteiten voor kinderen”, zegt Roland Verhoef, die samen met Gezien Schoo, Piet Schreuder en Elza van de Weerdhof de werkgroep vakantieproject vormt. „In 2016 en 2017 experimenteerden we al door een aantal minima een vakantieweekje aan te bieden, en dat werd ervaren als zeer geslaagd”, aldus Schreuder.

„De minima komen bij ons terecht via de gebiedsteams, de voedselbank, diaconieën en SchuldHulpMaatje. Zij kennen de mensen en wij vertrouwen daarop. Dit jaar hebben we ook de scholen aangeschreven”, aldus Elza van de Weerdhof. „Wij gaan de mensen zelf niet screenen.”

„Wij kijken met de aanvrager goed naar de situatie van onze gasten. Misschien zijn er vervoer nodig, zakgeld en/of boodschappen. We kunnen het op maat regelen”, vult Piet Schreuder aan. Er kan ook een beroep worden gedaan op het sterk groeiende netwerk van christenen HiP (Hulp in de Praktijk) als het om vervoer gaat. Daarvoor hoeft het NDB niet ver weg: sinds vorig jaar is het bestuur van het NDB ‘eigenaar’ van HiP Nijkerk.

Een vaste stacaravan heeft veel voordelen, zoals het jaarlijkse stageld en geen hoge prijzen in het hoogseizoen. Het streven is om tijdens de schoolvakanties de caravan aan te bieden aan gezinnen en buiten die periode aan alleengaanden, ouderen, mantelzorgers en anderen die er wel een weekje tussenuit willen. Zo kan het NDB ‘op maat’ werken.

De stacaravan in Mariënberg biedt plaats aan zes personen. Desnoods kan er een bedje bij worden gezet. De campingbaas werkt in alles mee. Er moeten alleen nog sponsoren worden gevonden voor een paar solide fietsen. De caravan staat op een camping met alle faciliteiten die je maar bedenken kunt, en ligt in een fraai natuurgebied: het Vechtdal. Van de Weerdhof: „De mensen die via ons al een weekje op de Pallegarste zijn geweest, vinden het geweldig en zeggen: Alleen al dat ze aan ons denken vinden we om stil van te worden.”