Nieuwe website voor motiveren lezen in vmbo

Voor veel leerlingen in het vmbo is lezen geen vanzelfsprekendheid of iets wat ze vlotjes afgaat. Om vmbo-docenten te helpen bij het motiveren van hun leerlingen om te lezen wordt vrijdag een website gelanceerd.

De site is een initiatief van Stichting Lezen en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) en vormt een handvat voor vmbo-docenten die werk willen maken van goed leesonderwijs.

Over lezen in het vmbo is veel informatie beschikbaar, maar die staat versnipperd en verspreid op internet of is niet makkelijk raadpleegbaar. Met de site lezeninhetvmbo.nl. willen de de initiatiefnemers informatie over onder meer leesmotivatie en leesplezier overzichtelijk bij elkaar zetten. Het zijn onder meer praktische tips voor taallessen en resultaten van recent lees- en taalonderzoek gericht op het vmbo.