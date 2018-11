Nieuwe vergunning met scherpere regels voor omstreden afvalverwerker Vink

Het in opspraak geraakte bedrijf Afvalverwerking Vink in Barneveld krijgt van de provincie Gelderland een nieuwe vergunning, waarmee het zijn activiteiten kan uitbreiden. Het gaat onder meer om de aanleg van een grondbank en vergroting van het bewerkingsterrein.

De nieuwe vergunning geeft de provincie, zo zegt ze in een persbericht, „meer grip” op de activiteiten van het bedrijf. „Er zijn nu namelijk duidelijke afspraken gemaakt over de maximale stortcapaciteit op het terrein van Vink. De nieuwe voorschriften in de vergunning moeten er ook voor zorgen dat de interne registratie van grondstromen beter is geborgd.”

„Verder zijn duidelijke maatregelen opgenomen om de brandveiligheid rondom de opslag van kunstgras te regelen”, aldus de provincie. „Oude vergunningvoorschriften zijn vernieuwd en verscherpt.” De ontwerpbeschikking ligt de komende zes weken ter inzage.

De Gelderse gedeputeerde Conny Bieze moest zich de afgelopen maanden in twee spoeddebatten in Provinciale Staten verantwoorden omdat de provincie Vink niet streng genoeg zou aanpakken. Eerst betrof het de opslag van te verwerken oude kunstgrasmatten, het tweede debat ging over de mogelijk vervuilde grond die Vink heeft toegepast bij nieuwbouwprojecten in Barneveld en Voorthuizen.

„Gezondheidsrisico grond Barneveld niet uit te sluiten”

Het tv-programma Zembla besteedde woensdagavond een uitzending aan de tweede kwestie. Onder meer was een geluidsopname te horen waarin directeur Henk-Jan Baakman van de Omgevingsdienst De Vallei tegen een verontruste bewoner zegt „dat het niet zeker is dat de gezondheid niet in het geding is”. De bewoner refereerde aan een constatering van het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten dat bij de grondbank van Vink soms ongekeurde grond aan partijen al gekeurde grond wordt toegevoegd.

Zembla citeerde ook uit een email van directeur Jan Pierik van de GGD Midden-Nederland waarin deze aan een bewoner schrijft dat „het risico niet kan worden uitgesloten”. De GGD erkent het bestaan van de mail. „Die verzonden wij op een vervolgvraag of wij het risico kunnen uitsluiten op bijmenging van de grond na bemonstering. Dit risico kunnen wij niet uitsluiten.”

De gezondheidsdienst benadrukte woensdag in een verklaring dat ze „op basis van de beschikbare grondrapporten” bij haar eerdere conclusie blijft dat de gezondheid van de bewoners geen gevaar loopt. „Als de nieuwe bodemonderzoeken van de gemeente Barneveld zijn uitgevoerd, zullen we opnieuw de risico’s voor de gezondheid beoordelen.”

Uit de uitzending van Zembla bleek verder dat Vink uit de partij mogelijk vervuilde grond 34,5 ton zand heeft geleverd aan het bedrijf Mussche in Staphorst. Dat is gebruikt voor bestrating in een nieuwbouwwijk in Achterveld bij Barneveld, bevestigt directeur Jan Mussche desgevraagd. Het begeleidende certificaat van Vink vermeldde ‘industriezand korrelklasse A’, gewonnen in het recreatiegebied Zeumeren bij Barneveld. Volgens Zembla is van een deel van de partij grond de herkomst nog steeds onduidelijk.

Een werkgroep van bewoners houdt over twee weken een informatieavond met een advocaat over het wellicht indienen van een groepsschadeclaim. “Het inschakelen van juridische hulp betekent niet dat wij niet willen samenwerken aan een oplossing met de gemeente, Vink of de provincie. Dat willen wij juist heel erg graag”, schrijft de werkgroep in een brief aan de overige bewoners. „Wij hopen dat door het inschakelen van een juridisch adviseur het handelen van de betrokken partijen getoetst kan worden en dat we spoedig in gezamenlijk overleg tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet lukken, dan willen we voldoende voorbereid zijn om eventuele schade te kunnen verhalen.”