Nieuwe ”toolkit” voor ondersteuning Armeens gezin bij terugkeer

Voor de ondersteuning van Armeense kinderen en hun ouders bij terugkeer naar Armenië is een speciale handleiding ontwikkeld.

Dat maakte stichting Solid Road in Nijmegen vrijdag bekend. De ”toolkit” is onderdeel van het project The Green Way. Dit biedt Armeense gezinnen extra steun bij re-integratie na vrijwillige terugkeer naar Armenië.

De ondersteuning in dat land bestaat uit twaalf maanden huisvesting, een beroepsopleiding en/of begeleiding bij het starten van een eigen onderneming voor beide ouders, Armeense bijles voor de kinderen en (psychosociale) ondersteuning bij de re-integratie.

„Terugkeer is voor Armeense kinderen over het algemeen een ingrijpende gebeurtenis. Vanwege hun vaak al verhoogde kwetsbaarheid is ondersteuning van deze kinderen bij terugkeer extra belangrijk”, zegt Esther Smit van Solid Road.

Om meer aandacht te geven aan de begeleiding heeft Solid Road een handleiding ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers. Hierin komt aan de orde hoe zij kinderen en ouders kunnen steunen bij terugkeer, met als doel ontwikkelingsschade van de kinderen zoveel mogelijk te beperken. Er is onder meer aandacht voor de versterking van de ouder-kindrelatie en het belang van begeleiding en monitoring na terugkeer.

Solid Road heeft ook een zogeheten ”roadmap” voor basisschoolkinderen uitgebracht: een boekje in de vorm van een uitklapbare weg waarop kinderen tekeningen en opdrachten kunnen maken als voorbereiding op terugkeer.

Ook is er een Armeens-Nederlandse brochure verschenen voor ouders. Hierin staan praktische tips en komen vragen aan de orde zoals: Hoe vertel ik mijn kind dat we terug gaan, hoe gaat mijn kind reageren en wat moet ik doen om hem te steunen? De afgelopen maanden keerden vier gezinnen via het project The Green Way terug naar Armenië.

Uitgeprocedeerde Armeense gezinnen zijn geregeld in het nieuws. Zo verblijft het gezin Tamrazyan sinds eind oktober in een Haagse kerk, waar een permanente kerkdienst wordt gehouden om uitzetting naar Armenië te voorkomen. In 2018 haalden de Armeense tieners Lili en Howick het nieuws vanwege dreigend gedwongen vertrek naar Armenië. Zij mochten uiteindelijk toch in Nederland blijven.