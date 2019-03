Nieuwe snelwegcampagne van de SGP

Grote billboards, korte teksten en het onmiskenbare SGP-oranje. De partij startte maandag een campagne onder de slogan ”Tel wat vaker tot 10. Voor een goede stemming.” De oproep is de komende tijd langs verschillende snelwegen in Nederland te zien.

In een open brief, die dinsdagochtend in het AD stond, gaat partijleider Kees van der Staaij verder in op de campagne. „Zelf houd ik ook van een stevig debat, maar er zijn wel grenzen: Doe elkaar geen kwaad.” De SGP’er schrijft ook wel eens lelijke berichten te krijgen. „Als ik weer eens opvattingen verkondig ‘uit het jaar nul’ of zo.”

Tot tien tellen „kan heel wat narigheid besparen”, aldus Van der Staaij. „En als je toch tot tien aan het tellen bent, dan heb ik nog een tip. Google eens op: tien woorden.”