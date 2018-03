Nieuwe raadsleden beginnen aan hun werk

,,Dat verklaar en beloof ik'' en ,,zo waarlijk helpe mij God Almachtig.'' Die twee zinnen klinken donderdag bijna 8000 keer in heel het land, als de nieuwe gemeenteraadsleden aan hun werk beginnen. Ze leggen de eed of belofte af en worden daarmee officieel raadslid.

De verkiezingen waren vorige week woensdag in 335 gemeenten. De lokale partijen werden de grote winnaar, ze kregen bij elkaar een op de drie stemmen. In gemeenten als Rotterdam, Den Haag en Tilburg werd een plaatselijke partij de grootste. Het CDA verloor iets, maar bleef de grootste landelijke partij, voor de VVD. GroenLinks, DENK, PVV en 50PLUS gingen vooruit, D66 en SP verloren licht. Forum voor Democratie kwam in Amsterdam in de raad, partner Leefbaar Rotterdam werd de grootste in de Maasstad.

In Roermond wordt de omstreden ex-VVD'er Jos van Rey geïnstalleerd en in Brunssum de in opspraak geraakte wethouder Jo Palmen. De fractievoorzitter van DENK in de Tweede Kamer, Tunahan Kuzu, wordt tijdelijk ook raadslid in Rotterdam. Ook de oud-LPF-leden Mat Herben (Montfoort), Hilbrand Nawijn (Zoetermeer) en Gerard van As (Alphen aan den Rijn) zijn verkozen, evenals oud-voetbalscheidsrechter Eric Braamhaar (Wierden). VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff (Breda), oud-zwemmer Maarten van der Weijden (Waalwijk), oud-minister Melanie Schultz (Leiden) en beroeps-Hagenees Henk Bres wonnen voorkeurszetels, maar besloten daarvan af te zien.