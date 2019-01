Nieuwe burgemeester Kats (SGP) van Veenendaal: Wees ruim voor een ander

„Wees ruim voor een ander. In welke discussie dan ook.” Dat zei SGP’er Gert-Jan Kats donderdag bij zijn installatie als burgemeester van Veenendaal.

„In Veenendaal mag je zijn wie je bent en denken wat je wilt. En je mag je mening laten horen”, zei Kats. Daarmee verwees hij met zoveel woorden naar de commotie over de Nashvilleverklaring, zonder dat woord in de mond te nemen.

Eerder deze week twitterde Kats over de geruchtmakende Nashvilleverkaring, die mede is ondertekend door SGP-partijleider Van der Staaij: „Ik heb de verklaring niet getekend en herken mij niet in de inhoud en toon ervan.”

Aantal SGP-burgemeesters spreekt zich uit tegen "Nashville"

Kats benadrukte donderdagmiddag dat hij als burgemeester los staat van politieke partijen. „Een burgemeester is geen politicus, maar bestuurder. Ik ben de hoeder van de democratie die politici het werk mogelijk moet maken.”

De nieuwe burgemeester zei zich soms zorgen te maken of „we elkaar de ruimte nog wel willen geven. Alsof een afwijkende mening een aanslag is op onze cultuur. Nederland kent door de eeuwen heen diversiteit.”

Kats stelde dat hij „geen kleurloze” burgemeester is. „Natuurlijk heb ik als persoon een overtuiging. Ik weet mij het eigendom van God de Schepper en belijd Jezus als mijn Verlosser. Ik doe mijn werk in afhankelijkheid van Hem.”

De achterliggende weken uitten critici in de lokale pers hun twijfels over de komst van de SGP’er als burgemeester van het 65.000 inwoners tellende Veenendaal. Hij zou vanwege zijn politieke achtergrond niet geschikt zijn om boven de partijen te staan. Anderen namen het weer voor hem op.

Bizar

Burgemeester Petra Doornenbal (CDA) van burgemeester Renswoude, een van de mensen die Kats donderdagmiddag toesprak, sprong in de bres voor de nieuwe burgervader van Veenendaal. „Het is te bizar voor woorden hoe veel vooroordelen hij over zich heen gekieperd krijgt. Zoals: Wat moet zo’n SGP’er in Veenendaal. Of: Heeft hij de Nashvilleverklaring ondertekend? Terwijl Kats boven de partijen staat.”

Diverse collega-bestuurders lieten zich donderdagmiddag lovend uit over Kats, die over ruim een week 25 jaar is getrouwd. Zo noemde de Utrechtse commissaris van de Koning Willibrord van Beek de nieuwe burgemeester „een betrouwbare bestuurder” die „jong van geest is een een hoge denksnelheid heeft.”