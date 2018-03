Nieuwe actie zorg-zzp’ers tegen verzekeraar

Stichting Zorgrecht, een samenwerkingsverband van zelfstandige zorgaanbieders, heeft een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea.

Dat maakte de stichting dinsdag bekend. „De verzekeraar maakt zich schuldig aan acties die op de markt van zorgaanbieders concurrentieverstorend werken”, meldde een woordvoerder in een toelichting.

In de polisvoorwaarden van dit jaar legde Zilveren Kruis Achmea vast dat zorgaanbieders die geen inkoopcontract met de verzekeraar wilden afsluiten eerst een machtiging nodig hadden voordat de zorg zou worden vergoed. Verder zou Zilveren Kuis de factuur van zzp’ers eerst innen bij de verzekerde, die het bedrag pas daarna kon declareren bij de verzekeraar.

Op 23 februari beoordeelde de rechtbank Midden-Nederland de maatregelen in een door de stichting aangespannen geding als onrechtmatig. Volgens de stichting is het nu aan de ACM om te bewaken dat er normale spelregels komen „die de belangen van goede en betaalbare zorg in Nederland voor iedereen echt garanderen.”