Nieuwe aanpak illegale handel zware pijnstillers

Er is een Nederland een levendige, illegale handel in zware, verslavende pijnstillers, schrijft de Volkskrant, maar hoe veelomvattend die precies is, weet niemand.

Er komt een team van experts van politie, het Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om die handel in beeld te krijgen en aan te pakken. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) schreef dat gisteravond in een brief aan de Kamer heeft gestuurd.

Experts zien al langer dat op (verborgen delen van) van het internet en bij straatdealers opiaten als oxycodon en fentanyl worden aangeboden. Ook de Inspectie neemt met enige regelmaat illegale partijen zware pijnstillers in beslag.

Hoewel het gebruik van dit type pijnstillers in Nederland in het eerste halfjaar van 2019 is afgenomen, overlijden er jaarlijks nog steeds tussen de honderd en tweehonderd mensen aan een overdosis.