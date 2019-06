’Niet een maar meerdere tornado’s op 4 juni’

Tijdens het noodweer dat op dinsdag 4 juni over Nederland trok, zijn er mogelijk meerdere tornado’s geweest en niet maar één krachtige windhoos, zoals werd aangenomen. De tornado met het langste schadespoor trok van Nijmegen via de Posbank bij Rheden en Dieren naar Hellendoorn, over een lengte van circa 100 kilometer.

Volgens MeteoGroup zijn er waarschijnlijk ook tornado’s geweest op een lijn tussen Kampereiland en de stad Groningen, in de omgeving van Eindhoven, de Achterhoek en Emmeloord. De grote schade die het natuurgeweld rond Rheden aanrichtte, was voor meteorologen aanleiding om een groter onderzoek in te stellen naar de weersituatie op die dag.

Onder meer Nationaal Park Veluwezoom en de Posbank werden vanwege de stormschade voor het publiek afgesloten omdat bomen waren omgewaaid of alsnog dreigden om te vallen.