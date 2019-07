Net geplukte pruimen liggen te koken in kist

De spanning bij fruittelers is op dit moment net zo groot als de hittestress bij hun vruchten.

Met name bij appel- en perentelers dreigt forse schade, vooral bij hen die hun bomen niet kunnen beregenen. Appels en peren verbranden dan aan de bomen.

Fruitteler Berend-Jan van Westreenen uit Echteld, met 75 hectare appels en peren een van de grootste kwekers van Nederland, beregende donderdag voor het eerst in z’n leven zijn perenbomen.

De temperatuur loopt tussen de bomen op tot 45 graden Celsius en met een felle zon op de vruchten ontstaat dan zogenoemde zonnebrand. Daarmee worden peren bruin en dus onverkoopbaar. „Van het ras doyenné du comice zijn er al een aantal verbrand, maar ook de conference heeft een gevoelige schil.”

Taboe

In de perenteelt was beregenen tegen zonnebrand altijd taboe, omdat door gebrek aan verdamping dan het blad verschroeit. En zonder gezond blad geen oogst.

Bovendien kan nat houden van het gewas tijdens felle zon en op een hete dag bacterievuur veroorzaken, legt collega Thomas de Vree uit Dodewaard uit. Ook zijn installaties draaien donderdag op volle toeren. Niet alleen in de appelboomgaard, maar ook bij de helft van zijn peren. „De geleerden zijn het onderling oneens of we de peren nu nat moeten houden of niet. Gelukkig staat er wat wind en dat veroorzaakt verdamping. Daardoor koelen de vruchten iets af.”

Volgens Van Westreenen is er voor hem geen alternatief op dit moment. Alleen ’s nachts de installaties laten draaien is niet voldoende. „Tijdens de tropische hitte vorig jaar heb ik de peren overdag niet beregend, met als gevolg zonnebrand. Dat risico wil ik nu niet meer lopen.”

Zorgen

De grootste pruimenteler van het land, Frederik Bunt uit Slijk-Ewijk, heeft een ander probleem. De oogst van zijn vruchten is in volle gang. „Zodra de pruimen zijn geplukt, liggen ze te koken in de kist. Ze moeten dus direct afgevoerd worden. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Je ziet dat de handel hierop reageert en minder pruimen afneemt. Ze zijn bang voor te rijpe pruimen. Zo leggen ze het probleem bij ons neer. Vreemd, want vraag naar pruimen is er genoeg.”

Bunt, tevens bestuurslid van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), maakt zich grote zorgen over collega’s met hardfruit die niet kunnen beregenen vanwege afwezigheid van of een tekort aan water.

Grote klappen

„En dat is toch de helft van de telers. Die krijgen door de hitte nu grote klappen, vooral in Zuid-Limburg en delen van Zeeland. Voor perentelers in België dreigt een ramp. Daar is evenmin voldoende water voorhanden. In de Betuwe valt dat probleem mee. Hoewel, fruittelers die gebruik maken van water uit de bodem zitten ook met hun handen in het haar. In grondwater zit te veel kalk.”