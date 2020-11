Negen jongeren in Helmond aangehouden wegens vuurwerkoverlast

In Helmond heeft de politie vrijdagavond negen jongeren aangehouden wegens vuurwerkoverlast. Ze werden allen opgepakt tijdens een grote politieactie, ingezet nadat de stad de afgelopen dagen met relatief veel overlast te maken had, schrijft de politie in een verklaring.

Een 16-jarige jongen werd aangehouden nadat hij een volle tas met niet-aangestoken vuurwerk in het gezicht van een agent gooide. Een leeftijdgenoot werd aangehouden in verband met vuurwerkverkoop. Een 21-jarige man werd ingerekend nadat hij vuurwerk naar een voorbijganger gooide en een prullenbak opblies.

De andere aanhoudingen werden gedaan bij de controle van tientallen jongeren. Twee van hen konden zich niet legitimeren en een ander beledigde een agent. Een 18-jarige man werd aangehouden omdat hij vijf zakjes hasj bij zich had. Ook hield de politie twee personen aan nadat een 19-jarige man uit Eindhoven agenten waarschuwde dat hij was beroofd.