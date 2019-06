Neerslagtekort blijft ondanks hoosbuien

Ondanks de hoosbuien die in de afgelopen week over het land zijn getrokken, blijft er sprake van een neerslagtekort in Nederland. Het is weliswaar minder droog dan vorig jaar om deze tijd, maar nog steeds droger dan normaal. De komende weken zal het neerslagtekort nog iets stijgen. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) woensdag.

Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben maatregelen genomen om de beschikbaarheid van zoetwater zo groot mogelijk te houden. Zo wordt in het IJsselmeer en in het Volkerak-Zoommeer extra water vastgehouden, terwijl de schappen de waterstand in rivieren, beken en sloten hoog houden. De grote rivieren voeren de komende weken naar verwachting ruim voldoende water aan, zodat er nog geen risico op verzilting is.

Op de meeste hoge zandgronden, die geen water uit de grote rivieren kunnen aanvoeren, geldt al een sproeiverbod. Dat is nodig omdat het grondwaterpeil nog steeds zeer laag is. Dat is het gevolg van de extreem droge zomer van 2018, in combinatie met een droge april- en meimaand, aldus de LCW.