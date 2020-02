Nederlandse Chinezen vragen met campagne om steun

De Chinese gemeenschap in Nederland begint vrijdag de campagne #ikchinees. Ze roepen iedereen op chinees te gaan eten, daar een selfie van te maken en die dan met de hashtag #ikchinees te delen op sociale media. Het is een reactie op kwetsende opmerkingen en flauwe grappen aan het adres van Nederlandse Chinezen na de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) nam het initiatief dat wordt gesteund door de koepelorganisatie van Chinese organisaties in Nederland. VCHO-voorzitter Bin Yu wil met de actie „die grote groep positieve Nederlanders oproepen te laten zien dat Chinezen in Nederland thuis horen.”

Het Meldpunt Racisme meldde donderdag dat racisme tegen Chinezen en Aziaten zichtbaarder is sinds de uitbraak van het coronavirus. Een uitzending van Radio 10 waarin een lied met de titel Voorkomen is beter dan Chinezen te horen was, leidde tot meer dan 3000 meldingen.