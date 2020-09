Nederlandse abortusactivist op invloedrijke lijst Times: „Haar werkwijze is uiterst kwalijk”

De Nederlandse abortusactivist Rebecca Gomperts staat dit jaar op de lijst met de honderd meest invloedrijke personen, opgesteld door het Amerikaanse Time Magazine. Hoe komt ze daar terecht? „Haar werkwijze is uiterst kwalijk.”

Gomperts is arts en oprichter van Women on Waves, een organisatie die vooral bekend is vanwege hun tochten met een abortusboot naar landen waar abortus illegaal is. Eenmaal gearriveerd nemen ze de vrouwen mee op de boot en voeren de behandeling uit.

De 54-jarige arts is daarnaast actief met de stichting Women on Web, waar ze vrouwen internationaal aan een abortuspil helpt na een onlineconsult. Naar eigen zeggen doet ze dit om „een veilige oplossing te bieden, omdat vrouwen anders kiezen voor medisch onveilige opties.” Ook in Nederland pleit Gomperts voor de invoer van abortuspillen, via een consult bij de huisarts. „Dat is toegankelijker, en goedkoper bovendien”, zei ze tegen Trouw.

De abortusorganisatie is controversieel. De website van Women on Waves is geblokkeerd in verschillende landen, waaronder Zuid-Korea, Spanje, Polen en Turkije. In 2005 diende er een rechtszaak tussen de organisatie en het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, omdat de medische procedure op de abortusboot niet zou voldoen aan de voorschriften. Women on Waves kreeg in hoger beroep gelijk. De club voert sowieso voortdurend rechtszaken. Zo klaagde Gomperts in 2019 de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg (FDA) aan „vanwege een gebrek aan toegang tot de abortuspil in Amerika.” Begin dit jaar sleepte Women on Waves de Nederlandse staat opnieuw voor de rechter, omdat er vanwege corona onvoldoende plek zou zijn in abortusklinieken. Ook hier pleitten ze voor de abortuspil. De rechter wees het verzoek af.

Toch staat Gomperts op de lijst met de honderd meest invloedrijke personen van dit jaar, een lijst die wordt opgesteld door het Amerikaanse Time Magazine. „De lijst is een spiegel van de wereld en van de mensen die het verschil maken”, zegt Edward Felsenthal, hoofdredacteur van Time. Naast mensen als Angela Merkel en de baas van de wereldgezondheidsorganisatie staat dit jaar de naam van Gomperts. Volgens Time omdat ze er voor heeft gezorgd dat meer mensen toegang hebben tot veilige abortus. „In deze tijden van angst is Gomperts een baken van hoop. Ze komt op voor het principe dat abortus een mensenrecht is.”

„Ze vecht voor kille ideologie”

Diederik van Dijk, directeur van de NPV en Eerste Kamerlid voor de SGP, noemt de werkwijze van Women on Waves uiterst kwalijk. „Het propageren van abortuspillen buiten de zorg van een kliniek is spelen met levens. Het toont dat deze organisatie niet allereerst bezorgd is om de vrouwen, maar vooral voor een kille ideologie vecht.” Volgens hem mag niet worden vergeten dat er achter abortus een geestelijke strijd schuilt. „In die zin zie ik deze nominatie als een stuiptrekking van een verslagen macht.” Hij noemt de uitzending van tv-programma De Vooravond afgelopen week tekenend. „Een presentator stelt een vraag over de rechten van het kindje. Daarop wordt in paniek gereageerd. Abortus is toch een mensenrecht? De zenuwachtigheid van de pro-abortusbeweging groeit. Zij merken dat er onder jongeren iets aan het kantelen is in het denken over abortus.”