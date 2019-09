Nederlanders betrokken bij zware slag in Uruzgan

Nederlandse militairen zijn al twee dagen betrokken bij zware gevechten in de buurt van de plaats Chora in het noordoosten van de provincie Uruzgan. Zij schoten Afghaanse veiligheidstroepen te hulp in de strijd met de Taliban om een politiepost die donderdagnacht werd overvallen, zo meldde een woordvoerder van Defensie zaterdag.

Bij de gevechten zijn minstens twee Talibanstrijders om het leven gekomen, aan Nederlandse zijde vielen geen slachtoffers. De Afghaanse veiligheidstroepen kregen luchtsteun vanuit Kandahar. Een gevechtsvliegtuig heeft de politiepost vrijdag met een zware bom vernietigd. Volgens Defensie was er geen andere optie, omdat de post op een bergtop lag en moeilijk anders kon worden ingenomen.

De post lag op een voor de Taliban strategische bevoorradingsroute naar de zuidelijke provincie Kandahar. Het gebouw werd door vijftien Talibanstrijders aangevallen op een moment dat de politie onderbemand was. Volgens Defensie omdat veel Afghaanse agenten verstek lieten gaan om thuis te helpen bij het oogsten van papaver, de grondstof voor opium.

Na de vernietiging van de politiepost verplaatste de strijd zich naar de voet van de berg. Inmiddels is een tweede Nederlandse gevechtseenheid bij de strijd betrokken. Deze heeft het gebied afgegrendeld om aanvoer van nieuwe Talibanstrijders te voorkomen.