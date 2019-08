Nederland wacht grote ratten- en muizenplaag

Omdat er vanaf 2023 een streep gaat door ratten- en muizengif, dreigt een grote ratten- en muizenplaag. Het is een gevolg van het overheidsbesluit om boeren en burgers de laatste chemische bestrijdingsmiddelen uit handen te nemen, meldde De Telegraaf donderdag.

Goed voor roofvogels. Maar slecht voor onbeschermde stallen en steden. Vrij gebruik van muizen- en rattengif mag per 2023 niet meer omdat het ook roofvogels schaadt, oordeelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

„Ik begrijp het milieuargument”, stelt directeur Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. „Maar alternatieven zijn verre van beschikbaar. Dit wordt een nog veel grotere calamiteit dan de eikenprocessierups.”

De overheid sluit de ogen voor de risico’s van de toch al groeiende populatie ratten en muizen, waarschuwt Meerburg. Op het platteland ondervinden boeren en (fruit)telers nu al de ellende. Schuren en stallen „zijn als een vijfsterrenhotel.” Een woordvoerder van de Ctgb stelt dat het geen eigen risico-afweging maakt. „Wij voeren slechts een Europese verordening uit.”

Afschieten

De groeiende populatie betekent een gouden tijd voor een rattenjager als Wil Peperkamp. Gewapend met een luchtdrukwapen met demper en warmtezoeker weet hij vrijwel iedere rat in het donker te raken. De overlast van ratten, die ziekten overbrengen, is de laatste jaren toegenomen door het verbod op zogenoemde rodenticiden: rattengif. Volgens Peperkamp zijn ratten te slim om zich te laten vangen met vallen en kooien, daarom is afschieten de enige werkbare methode.

De komende maanden, als de tarwe en mais wordt binnengehaald, zal de overlast nog meer toenemen, zo is de verwachting. Boeren moeten ratten (laten) bestrijden om de voedselveiligheid te kunnen garanderen. Peperkamp werkt met name op boerderijen in de Betuwe en schiet iedere avond gemiddeld tussen de tien en twintig ratten, met uitschieters naar vijftig stuks.