Nederland kan nog drie tanks inzetten

Het schiet niet op met de tanks. Nederland kan op dit moment nog maar drie van z’n achttien Leopard 2A6-gevechtstanks inzetten. De rest staat stil. Oorzaak is een schrijnend gebrek aan reserveonderdelen bij het Duits/Nederlandse 414 Panzerbataillon.

De hoogste militair van de Nederlandse landmacht, luitenant-generaal Leo Beulen, heeft gisteren een bezoek gebracht aan de Duits/Nederlandse eenheid in Bergen-Hohne, samen met de Duitse luitenant-generaal Jörg Vollmer. Het 414 Panzerbataillon telt 370 militairen, waarvan veertig Nederlandse.

Van de achttien Duitse Leopard 2A6-gevechtstanks dat het bataljon telt, zijn er op dit moment slechts drie direct inzetbaar, zo meldt het Duitse Celle Heute op haar nieuwssite. „De bevoorrading van onderdelen is een probleem. Dat heeft de afgelopen jaren geen prioriteit gehad”, verklaart luitenant-kolonel Stephan Wessel, voorlichter bij de Duitse krijgsmacht. De Leopard 2A6 is een 60 ton, zwaargepantserde gevechtstank. De brute tank is een imponerende verschijning op het slagveld. De tankbemanning kan dankzij een gestabiliseerd 120 mm-kanon schieten tijdens het rijden.

Een Leopard bestaat uit 40.000 onderdelen. Het ontbreken van één onderdeel kan voldoende zijn om een tank buiten gebruik te stellen.

Nederland beschikt zelf niet meer over tanks, maar kan –dankzij een unieke samenwerking met het Duitse leger– gebruikmaken van achttien geleasete Duitse tanks.

Nederland heeft in de tankdeal z’n zestien laatste Leopard 2A6-tanks –gratis– aan Duitsland gegeven. De Bundeswehr zorgt voor een modernisering van de ‘leasebakken’ naar de geavanceerdere 2A7+-variant. Het tankbataljon moet groeien naar 48 Leopards in 2020.

Het Duits/Nederlandse 414 Panzerbataillon valt onder de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. Deze brigade (43MechBrig) is maart vorig jaar opgenomen in de Eerste Duitse Pantserdivisie.

Op het hoogtepunt van de Koude oorlog beschikte Nederland over duizend tanks. In 2010 kon de krijgsmacht nog amper 60 van de ruim 115 Leopard 2A6-gevechtstanks inzetten. Door keiharde bezuinigingen op de krijgsmacht zijn in 2011 alle tanks afgeschaft.

In mei 2011 klonk het laatste schot van een Nederlandse Leopard op militair schietterrein Bergen-Hohne in Duitsland.